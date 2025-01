Ilfattoquotidiano.it - Le immagini terrificanti di Los Angeles mostrano il fallimento del modello americano

di Pier Giorgio GherardiniAl di là delle cause naturali, sicuramente determinanti nell’espansione incontrollabile degli incendi in California, non possiamo non evidenziare che l’ampiezza di tali disastri è anche una diretta conseguenza del sistema politico e sociale su cui si basa il “” di sviluppo. E’ ilche, in estrema sintesi, teorizza il diritto – ovunque sia possibile generare una rendita finanziaria privata – a perseguire fino in fondo tale possibilità, senza che nessuna autorità possa intervenire, e con scarsa considerazione dei rischi e delle possibili ricadute dell’iniziativa privata sull’interesse pubblico.E’ ildi sviluppo che ha generato crisi di tutti i tipi: i crolli della finanza, la disgregazione delle istituzioni pubbliche nei settori dell’istruzione, della giustizia, della sanità, delle infrastrutture, della gestione delle risorse naturali, cioè le istituzioni che definiscono una comunità civile, negli Usa date spesso in appalto a organizzazioni private il cui unico scopo irrinunciabile è distribuire dividendi agli investitori, anche a costo della qualità dei servizi che dovrebbero garantire.