Le Acli di Treviglio inaugurano la nuova sede

. Sabato 18 gennaio alle 10.30 ledilain via Gioacchino Rossini, 5. “Aprire laha per noi un significato importante – esordisce Roberto Cesa, presidente delleProvinciali -. Per diversi motivi., oltre ad essere il secondo comune della provincia, costituisce un riferimento nevralgico per la pianura bergamasca. In secondo luogo, si tratta di un’apertura che riunisce in sé tutte le anime del nostro movimento: i servizi del CAF, gli sportelli del Patronato e ladel Circolodella Bassa Bergamasca Ovest, con gli sportelli lavoro e di assistenza informatica. Il nuovo assetto dà un’idea plastica dell’impostazione che intendiamo promuovere: realizzare dei poli integrati con tutti i servizi che siamo in grado di offrire alla cittadinanza.