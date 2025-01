Calciomercato.it - La Juventus sbatte sul Benfica e tiene aperta la pista Araujo | CM.IT

Non arrivano buone notizie per la Juve da Lisbona: Giuntoli prova a intensificare il pressing per il difensore del BarcellonaLapiazza il primo colpo del mercato invernale: chiusa la trattativa per Alberto Costa, in arrivo nelle prossime ore a Torino dal Vitoria Guimaraes.Ronaldo(LaPresse) – Calciomercato.itOperazione da circa 15 milioni di euro per il giovane terzino portoghese, con il sodalizio bianconero che ha anticipato la concorrenza dello Sporting Club Portugal. Alberto Costa tra domani e giovedì sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’. Il mercato invernale però è appena iniziato per il Dt Giuntoli, che deve adesso accelerare per l’arrivo di un nuovo difensore centrale. Intervento basilare per rimpolpare un reparto ridotto praticamente all’osso negli ultimi mesi dopo i pesanti infortuni di Bremer e Cabal, al quale si aggiunge il divorzio anticipato con Danilo, con l’ex capitano sempre più vicino a sbarcare alla corte di Antonio Conte al Napoli.