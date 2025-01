Ilfattoquotidiano.it - Just Dance e la neurodiversità: una coreografia ispirata al tema dell’ADHD. “Così i videogiochi diventano strumento di inclusione”

Il mondo deinon è solo intrattenimento, ma può diventare unopotente di sensibilizzazione e. Questo è il caso di2025 Edition, l’ultima edizione del celebre videogioco targato Ubisoft, che ha introdotto unaal. Realizzata sulle note di BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem) del produttore Galantis (star della musica elettronica), questa mappa speciale non solo celebra la, ma invita i giocatori a riflettere su una condizione che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo.L’ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) colpisce principalmente bambini e ragazzi, ma nella maggior parte dei casi i sintomi persistono anche in età adulta. Negli Stati Uniti, ad esempio, si stima che circa l’11% dei giovani tra i 3 e i 17 anni soffra di ADHD (fonte: Cdc).