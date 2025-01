Quotidiano.net - Il ritorno di Lagerfeld. Calzature, accessori e le iconiche camicie

È unmolto atteso e pieno di novità creative quello della Maison Karla Pitti Uomo da oggi e per tutta la durata del salone, con un evento speciale in Sala della Scherma domani. In scena il mondo dinamico e suggestivo di Karl, l’immenso direttore creativo di Chanel che alcuni anni fa ha creato questa linea che porta il suo nome e che gli sopravvive con grande determinazione e slancio fashion. Una presentazione unica nel suo genere racchiuderà l’iconico heritage del brand attraverso un racconto coinvolgente e un design degli spazi creato appositamente per l’occasione. "Tornare a Pitti Uomo è un momento significativo per invitare la nostra audience nell’universo in continua evoluzione di Karl – spiega Pier Paolo Righi, Ceo di Karl–. Il nostro spazio all’interno dell’evento è una testimonianza dell’iconica eredità e dello spirito visionario di Karl, un chiaro collegamento tra l’ispirazione che ci ha lasciato e il futuro entusiasmante che stiamo costruendo.