Lanazione.it - Grosseto, arrivano 30 nuovi infermieri. De Luca: "Siete il volto della sanità pubblica"

, 14 gennaio 2025 - «il, lavorate con le persone e per le persone, il vostro lavoro e le vostre parole sono preziosi». Così la direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Toscana sud est, Assunta De, rivolgendosi agliche hanno avviato il percorso di tirocinio propedeutico all’entrata in servizio..L’incontro si è tenuto questo lunedì 13 gennaio nell’auditorium dell’Ospedale Misericordia. I circa 30 neoprenderanno servizio nei prossimi giorni e in questa fase stanno seguendo il corso di addestramento teorico pratico obbligatorio per la sicurezza, curato dallo staff del Servizio prevenzione e protezione didi cui è responsabile Pier Paolo Manzi. La mattinata è stata dedicata alle indicazioni da seguire per la vestizione e la svestizione dei dispositivi di protezione individuale.