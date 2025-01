Chiccheinformatiche.com - Gmail e l’impostazione da rimuovere per non essere attaccati dagli Hacker

Leggi su Chiccheinformatiche.com

I truffatori non smettono mai di evolversi, sfruttando nuove tecniche informatiche per sottrarre dati personali agli utenti. È fondamentale rimanere vigili e attenti. Con milioni di persone che utilizzano quotidianamente Google e i suoi servizi (tra cui proprio), è naturale che i cybercriminali cerchino possibili vulnerabilità da sfruttare. L’ultima minaccia riguarda una sofisticata tecnica di phishing che prende di mira gli utenti di Google Calendar. Scopriamo come funziona e quali strategie adottare per proteggersi.Usi? Controlla immediatamente questa impostazione, ecco come attaccano ora i truffatoriI ricercatori di sicurezza hanno scoperto un nuovo metodo di attacco che sfrutta gli inviti su Google Calendar. Questo sistema prevede l’invio di inviti ad eventi che sembrano legittimi alle caselle di posta degli utenti