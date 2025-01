Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Schlein, 'Pd unito mai come prima, obiettivo mandare a casa governo destra'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Noi abbiamo lavorato in questo anno uniti mainel Pd e ci interessa costruire un'alternativa a questo. Ci stiamo impegnando. Quest'anno abbiamo fatto molto. Non faremo mai abbastanza finchè non manderemo aquesto. Non mi avete mai visto spendere un minuto in polemiche con le forze di opposizione, il nostro avversario è la". Così Ellya Di Martedì su La7.