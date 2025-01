Iltempo.it - Ben Gvir: In caso di accordo su ostaggi usciremo dal Governo, è come arrendersi ad Hamas

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Israele, 14 gennaio 2025 "L'emergente è terribile. Conosco bene i suoi dettagli: Comprende il rilascio di centinaia di terroristi assassini dalle carceri, il ritorno degli abitanti di Gaza, tra cui migliaia di terroristi, nel nord della Striscia di Gaza, il ritiro dell'IDF dall'asse Netzer e il ripristino della minaccia per i residenti dell'Otaf – in tal modo cancellando di fatto i risultati bellici ottenuti con molto sangue dai nostri combattenti, finora, nella Striscia di Gaza. Non solo, non porta alla liberazione di tutti i rapiti, e lascia alla morte il destino degli altri rapiti che non sono inclusi nell'". Così il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben, annunciando l'uscita del suo partito dalindi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev