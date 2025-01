Anteprima24.it - Violenza di genere, tre arresti in 24 ore nel Napoletano

Tempo di lettura: 3 minutidi: trein 24 ore in provincia di Napoli. Il primo si è verificato alle prime luci dell’alba di domenica a Castello di Cisterna, quando i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della stazione di Marigliano, allertati dal 112, sono intervenuti in un appartamento, dove i militari hanno trovato una casa a soqquadro. All’interno marito e moglie, lui 45 anni, lei 40. La donna è apparsa visibilmente provata: i carabinieri appurano che poco prima è stata picchiata e sul corpo presenta ancora i segni delle violenze. Stando alla ricostruzione fatta dagli inquirenti, lui, molto probabilmente per motivi di gelosia, ha aggredito la moglie a calci e pugni. La vittima viene trasferita all’ospedale di Nola, mentre il 45enne finisce in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni.