Vicenza, 16enne cade con la bici elettrica e resta incastrata sotto al guardrail: è in rianimazione

no critiche ma stabili le condizioni della sedicenne ricoverata d’urgenza al San Bortolo didopo un grave incidente inclettaavvenuto domenica sera. La ragazza stava percorrendo via Sant’Anna, nella zona di Creazzo colle, quando è caduta rovinosamente.La dinamica dell’incidente e i soccorsiSecondo i testimoni, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo scendendo da una curva tra via Poggian e via Sant’Anna. Non è chiaro se il malfunzionamento dei freni o la pendenza della strada siano stati la causa, ma la ragazza è finita con lailche separa la strada da un’abitazione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, un’ambulanza del Suem e i carabinieri, allertati da un automobilista che ha assistito alla scena. L’impatto è stato violento, con gravi perdite di sangue.