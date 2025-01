Lanazione.it - Restauri in mostra a Firenze: il modello per il Vaso di fiori di Marchionni

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 - Prosegue anche nel 2025 la rassegna Caring for Art.in, promossa dall’Opificio delle Pietre Dure per far conoscere al grande pubblico il lavoro degli undici settori di restauro dell’Istituto fiorentino, costantemente impegnato nella conservazione del ricco patrimonio artistico italiano e non solo, esponendo opere, adeguate per tipologia e dimensioni agli ambienti del museo, che sono state oggetto di interventi conservativi e raccontandone i risultati. Il 14 gennaio apre «Dalla carta alla pietra. Ilper ildidi Edoardo», dedicata al lungo e paziente intervento che ha interessato un dipinto su carta raffigurante unconeseguito a tempera a uovo negli anni Settanta dell’Ottocento da Edoardo, allora Direttore dell’Opificio.