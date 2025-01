Quando gioca Sinner il secondo turno? Data orario avversario Australian Open 2025

Leggi su Sportface.it

Jannikaffronterà l’o Tristan Schoolkate nel suo match diagli. Il debutto è già all spalle per il numero uno al mondo, che in un match sulla carta tutt’altro che banale è riuscito ad avere la meglio in tre set sul cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 7-6 6-1. Lo score dei primi due set mette in mostra la qualità dell’, che grazie al suo ottimo servizio è riuscito a tenere botta, salvo però perdere entrambi i tie-break contro untore come Jannik che nei momenti topici tende ad esaltarsi. Poi, per chiudere, un terzo parziale dominato dal campione di Sesto Pusteria, che così ha festeggiato con una vittoria il ritorno a Melbourne Park. Ora il cammino nell’Happy Slam prosegue con un match che pare abbastanza morbido contro il coetaneo Schoolkate, wild card di casa che nel round d’esordio ha avuto la meglio sul nipponico Taro Daniel.