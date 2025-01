Ilnapolista.it - Pedullà: Garnacho, lo United potrebbe abbassare il prezzo perché il ragazzo vuole fare esperienze

Secondo Sky la richiesta per losusarebbe eccessiva, almeno 70 milioni di euro, per cui gli azzurri starebbero cercando altro. Alfredoattraverso il suo canale YouTube invece ha parlato di una prima offerta del Napoli per il calciatore:Conte?«è considerato un fenomeno, è un piede destro che gioca su tutto il fronte offensivo, è giovane, ha personalità e una tecnica cristallina: è un potenziale craque. Il Napoli c’è, si è mosso sottotraccia per questo talento anche se la valutazione è importante. Leggi anche:non sarebbe migliore di Kvara, ma è più adatto a integrarsi con Lukaku&CoIl Napoli ha preannunciato una prima offerta da 45 milioni di euro bonus compresi. Si tratta di un passo sostanziale per accontentare Conte. La richiesta però è più alta: 60 milioni di sterline, quindi più di 60 milioni di euro.