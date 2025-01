Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Willy Branchi, tre piste e dieci anni di indagini: è caccia all’ultima verità

Ferrara, 13 gennaio 2025 – E adesso che succederà? Se la sono fatta in molti, ce l’hanno fatta in tanti questa domanda. Già, adesso, a 36dalla morte, 10 di, dopo due inchieste, oltre 230 testimoni escussi, tre iscritti pere altri 10 per falsa testimonianza, che ne sarà dellasull’assassinio di? La famiglia in primis e gli inquirenti – il pm Andrea Maggioni e i carabinieri del Nucleo Investigativo – hanno fatto tanto, basti citare il dato delle conversazioni registrate, ascoltate, sbobinate: 205.000. Tutto in un clima di vergognosa omertà. Non è bastato, ma si va avanti sotto traccia. Perché un cold case – unirrisolto – può avere un sussulto in ogni momento: ‘basta’ una parola di un testimone, un ricordo, un ritrovamento. Sarebbe fin troppo facile, vero.