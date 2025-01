Quifinanza.it - Nuovo pacchetto di aiuti umanitari Ue per l’Ucraina, in totale 148 milioni di euro

Leggi su Quifinanza.it

La guerra in Ucraina va avanti, con la Commissione Ue che ha stanziato altri 148diche andranno a sostenerevitali sia nel Paese in conflitto con la Russia di Vladimir Putin che in Moldavia. Con questo, glistanziati dall’Unionepea dall’inizio del conflitto salgano a undi 1,1 miliardi di. I nuovi finanziamenti, così come riportato nel comunicato della Commissione, serviranno a fornire assistenza alle circa 12,7di persone che, al momento, si trovano in difficoltà nei due Paesi.Ildida 148I 148didimessi a disposizione dall’Unionepea verranno così divisi:140alper “l’assistenza di emergenza, compresi cibo, alloggio, acqua pulita, assistenza sanitaria e protezione invernale”.