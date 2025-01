Napolipiu.com - Kvara guarda Napoli-Verona in TV: telefonate continue con l’agente

Leggi su Napolipiu.com

in TV:con">L’assenza del georgiano contro ilnasconde importanti sviluppi di mercato. Continui contatti con il procuratore durante la partita.Il rapporto tra Khvichatskhelia e ilvive momenti di particolare tensione. Il talento georgiano non è stato convocato per la sfida contro il, ufficialmente per un problema muscolare, ma secondo le indiscrezioni la sua assenza sarebbe legata alle trattative in corso con il PSG.Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport,avrebbe seguito con interesse il match dalla televisione, mantenendo durante la gara contatti frequenti con il suo entourage. Il successo degli azzurri ha strappato un sorriso al georgiano, nonostante il momento delicato che sta attraversando a livello personale.