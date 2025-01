Sbircialanotizia.it - Il momento di Djokovic: come arriva al 2025 il rivale di Sinner

Dopo gli infortuni del 2024, il serbo abbraccia il nuovo anno con l'obiettivo del 25° titolo Slam Jannik, ma non solo. Gli Australian Open saranno il primo grande appuntamento dell'anno anche per Novak, che in Australia inizierà l'inseguimento al numero uno al mondo e soprattutto al 25° Slam di una carriera da film.