Superguidatv.it - Il Conte di Montecristo, Sam Claflin: “Edmond ha cambiato il mio modo di vedere” | Video

Leggi su Superguidatv.it

Sam, diventato star internazionale con “Hunger Games”, è il protagonista della nuova serie internazionale co-prodotta dalla RAI tratta dal classico di Alexandre Dumas, Ildi. L’attore britannico interpretaDantès, un marinaio la cui vita viene sconvolta da un’ingiusta accusa, portandolo a quattordici anni di prigionia che sfociano in un’incessante sete di vendetta.Ildi, Same il rapporto con la vendetta“Vestire i panni deldimi ha fatto guardare la vita indiverso e mi ha fatto capire che la vendetta può essere una cosa sbagliata,” ha dichiarato, evidenziando quanto il ruolo sia stato trasformativo per lui. InterpretareDantès ha rappresentato una sfida senza precedenti per l’attore britannico, che ha dovuto esplorare il lato più oscuro dell’animo umano: “Anche se non sono una persona vendicativa, ammiro la determinazione di