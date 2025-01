Tutto.tv - GF, la resa dei conti tra Helena e Shaila: televoto impazzito, chi uscirà

Leggi su Tutto.tv

Hanno dovuto attendere anche meno di una settimana i fan del Grande Fratello dopo la ventunesima puntata in prima serata andata in onda su Canale 5 lo scorso mercoledì. Eppure i fannuano a fremere in attesa di scoprire quale destino riserverà ilai concorrenti.Nel corso dell’ultimo appuntamento i provvedimenti disciplinari applicati a seguito dei duri confronti hanno portato ad un grande scombussolamento nel reality show. Le protagoniste delle liti furiose sono state spedite in nomination per l’eliminazione. Questo però, ha condotto all’abbandono improvviso di Jessica Morlacchi. Oggi arriva ladeiVS: il pronostico sull’eliminazioneLa bufera che si è abbattuta nella prima settimana di gennaio tra le mura della casa ha portato la produzione a scegliere un duro, seppur criticatissimo, provvedimento.