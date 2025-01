Oasport.it - Federica Brignone: “È il miglior momento della mia carriera, vorrei una medaglia in SuperG”

è stata la grande protagonistasettimana a St. Anton, sedenona tappa stagionaleCoppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana si è esaltata sulla pista austriaca, dettando legge nella discesa libera del sabato (la sua prima vittoria nella specialità) e attestandosi in terza piazza neldomenicale.L’azzurra, intervenuta a “La Domenica Sportiva” su Rai 2, si è proiettata verso i Mondiali in programma tra un mese a Saalbach: “Dal Mondiale di Saalbach mi aspetto di esprimere il mio grande sci, quello che sono riuscita ad esprimere questo weekend. Diciamo che nel nostro sport è un po’ difficile prevedere, quindi io cercherò di mettere in pista quello che so fare, come sto sciando adesso, la decisione, l’atteggiamento, la tecnica e quello per cui ho lavorato da anni.