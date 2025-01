Metropolitanmagazine.it - È morto Oliviero Toscani: il celebre fotografo aveva 82 anni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

nella mattinata odierna del 13 gennaio a seguito del ricovero nell’ospedale di Cecina nel quale si trovava dallo scorso venerdì a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni., lo scorso agosto l’annuncio della malattiaL’annuncio è arrivato con un post Instagram pubblicato dalla famiglia del: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsticon Rocco, Lola e Ali”. La scorsa estate nel corso di un’intervista al Corriere Della Serarivelato di essere affetto da amiloidisi, malattia caratterizzata dalla deposizione in sede extracellulare di materiale proteico a ridotto peso molecolare e insolubile, detto amiloide, per la proprietà simile a quella dell’amido di reagire con lo iodio: “Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”,dichiarato.