Ilgiorno.it - Dormitori riservati agli uomini. Una notte sotto le stelle per Desirè

Ha dormito in strada una, alla Coop di via Lecco, poi la politica si è attivata e ha trovato un posto sicuro dove darle riparo. La storia di, monzese di 33 anni per unasenzatetto, suona l’allarme sul sistema di accoglienza a persone senza fissa dimora, che oggi è generalmente poco predisposto per le donne. Monza in realtà dal punto di vista delle strutture ricettive d’emergenza vanta un livello di ospitalità notevole, capace di dare manforte anche a grandi Comuni vicini come Milano o Sesto San Giovanni. L’attuale giunta ha oltretutto messo in atto i lavori per l’aumento dei posti letto disponibili all’asilo notturno di via Raiberti, da 25 a 36, più 4 d’emergenza, e ha dato avvio alla costruzione del nuovo Spazio 37 di via Borgazzi, che manterrà i suoi 25 posti letto ma in una struttura più grande e con più servizi.