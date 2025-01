Coldiretti | nel 2024 record eventi estremi pesa su agricoltura

Leggi su Ildenaro.it

l maltempo torna a colpire l’Italia dopo unche ha fatto registrare ildi, oltre dieci al giorno, confermando il sempre piùnte impatto dei cambiamenti climatici che alla solasono costati nove miliardi di euro nell’anno appena concluso. E’ quanto emerge da una analisisulla banca dati Eswd diffusa in occasione della nuova perturbazione che sta colpendo soprattutto il Centro Sud flagellato da neve, vento e pioggia, con allerta gialla in sette regioni meridionali a partire dalla Campania, Basilicata e Calabria. Ma la situazione preoccupa anche in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Gravi danni si segnalano in provincia di Salerno, dove il vento ha scoperchiato le mettendo a rischio le coltivazioni di insalata, mentre le bufere di pioggia hanno distrutto arnie e ortaggi.