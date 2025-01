Oasport.it - Berrettini-Norrie, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

A Melbourne Matteofarà il proprio esordio aglidi tennis nella notte italiana di martedì 14 gennaio: l’azzurro affronterà il britannico Cameron, nel primo match inall’1.00 ora italiana sulla Kia Arena.Quello che andrà in scena nella prossima notte italiana sarà il secondo confronto diretto tra i due: l’unico precedente sorride all’azzurro, che nel 2021 si impose in finale nel torneo del Queen’s Club di Londra, giocata sull’erba, imponendosi in tre set con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa sfida, innella terza giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.