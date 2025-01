Metropolitanmagazine.it - Annunciato il nuovo tronista di Uomini e Donne: dopo la delusione di Martina De Iannon sul trono ci sarà Gianmarco Steri

Leggi su Metropolitanmagazine.it

laper laDe, che ha scelto Ciro Solimeno, per Giamarcoarriva uncapitolo. L’ormai ex corteggiatore si riprende dalladella scelta disedendosi suldel noto programma di dating condotto da Maria de Filippi.è dunque ildiufficialmente sulsi è subito dato da fare nonostante non sia stato la scelta finale. Infatti, ha mantenuto la sua eleganza e maturità anche in questo momento di forte. E il suo atteggiamento corretto gli ha sempre permesso di guadagnarsi l’affetto del pubblico. Così, alla fine, è salito sul. La decisione di Maria De Filippi di affidare ailnon sembra essere una sorpresa per i fan del programma.