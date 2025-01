Agi.it - Valanga in punta Valgrande: 3 morti e 2 feriti

AGI - E' peggiore di quanto sembrava in un primo momento il bilancio dellache è caduta questa mattina dalla parete Est dellaVal grande, una vetta delle Alpi Lepontine, situata al confine tra Svizzera e Italia. Ci sarebbero trementre due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in elicottero in ospedale. Il distacco di una grossa massa nevosa si verificato a oltre 2000 metri di quota. A dare l'allarme è stata una persona che ha visto direttamente lacadere sulle persone che transitavano in zona. Le operazioni di ricerca e soccorso sono gestite dal Soccorso alpino Valdossola, anche con le unità cinofile, e il soccorso alpino della guardia di finanza.