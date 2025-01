‘Tutti Per Uno – Ad Astra Live nei Palasport’ l’opera pop de Il Volo è un viaggio senza tempo

Leggi su Funweek.it

Nemo propheta in patria. È questo che mi viene in mente mentre ascolto Il, che sabato 11 gennaio ha portato sul palco dell’Unipol Forum di Assago il suo Tutti Per Uno – Adnei Palasport. Di fronte a platea e spalti sold out – in Italia quanto, se non di più, all’estero – penso infatti con un certo rammarico a quanta parte della critica per lungoabbia snobbato il trio. E continui a farlo anche oggi, a dirla tutta.Da una parte, ci si lamenta perché i concerti sembrano sempre più un mero susseguirsi di sequenze e playback. Dall’altra, però, il caro e semplice belcanto non basta. E non si tratta qui di gusti. Per carità, di quelli – per restare al latino – non disputandum est. Eppure, se non esiste latitudine che non applauda Gianluca, Ignazio e Piero un motivo ci deve essere e va quanto meno riconosciuto.