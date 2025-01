Tg24.sky.it - Roma, scontri al corteo per Ramy tra polizia e manifestanti: 8 agenti feriti

Leggi su Tg24.sky.it

Momenti di tensione durante il"Giustizia e verità pere Fares" nel quartiere di San Lorenzo atrache hanno rovesciato alcuni cassonetti all'altezza di piazza Immacolata e poi sono avanzati verso le forze dell'ordine lanciando fumogeni, bombe carta e oggetti contundenti. Una bomba carta, secondo quanto si apprende, ha danneggiato un mezzo delladi Stato. A quel punto è scattata una carica di contenimento, ordinata dal questore di, "per tutelare l'incolumità dei poliziotti". Subito dopo ihanno arretrato per tornare verso San Lorenzo.Isono scesi in piazza oggi per prendere parte ai cortei organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano in memoria del 19enneElgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo.