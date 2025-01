Zonawrestling.net - Rikishi riflette sull’apparizione di The Rock a RAW:”Era il momento perfetto per un heel turn”

non si è trattenuto nel condividere i suoi pensieri sul monumentale Tribal Combat Match tra Roman Reigns e Solo Sikoa.L’incontro è stato caotico, con apparizioni di star come Sami Zayn, Jimmy Uso, Jacob Fatu, Cody Rhodes, Tama Tonga e Kevin Owens. Alla fine, Roman Reigns è rimasto in piedi, consolidando il suo status di “The Only Tribal Chief”. Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo il match. Nelin cui Paul Heyman avrebbe dovuto consegnare l’Ula Fala a Roman, è apparso Thee l’ha consegnata personalmente, abbracciando Roman in uncarico di rispetto e ammirazione. Mentre la scena ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, il WWE Hall of Famer, ha voluto esprimere la sua opinione su ciò che sarebbe potuto accadere.Thee Roman Reigns, ilstorico che poteva cambiare tuttoParlando nel suo podcast Off The Top,ha ammesso di essere orgoglioso del successo della sua famiglia, ma non ha potuto fare a meno di immaginare un colpo di scena: “Se Theavesse voluto fare un, non ci sarebbe statomigliore di quello,” ha detto, convinto che quelstorico fosse l’occasione perfetta per gettare le basi di un futuro match tra Thee Roman Reigns.