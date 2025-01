Gravidanzaonline.it - Parto veloce: benefici e i limiti. È possibile rendere il travaglio più veloce?

La velocità non è sempre un vantaggio, nemmeno quando porta a un traguardo tanto atteso come la nascita di un bambino. Ile il, infatti, hanno tempi e ritmi solitamente lunghi durante i quali l’organismo si prepara per consentire l’uscita del bambino. L’American Pregnancy Association stima che dall’inizio del, mediamente occorrono dalle 6 alle 18 ore per completare il(compreso il secondamento con l’espulsione della placenta). Si parla dirapido quando dura tra le 3 e le 5 ore e questopuò verificarsi per l’efficienza dell’utero che si contrae con forza, per un canale delche si adatta facilmente al passaggio del feto o quando vi è la nascita di un bambino più piccolo rispetto alla media.Al di là di casi eccezionali, come quello riferito dal Journal of Perinatal Education di undurato solamente 14 minuti, di norma occorre molto più tempo.