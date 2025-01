Lanazione.it - Nell’inferno di Los Angeles: "Siamo scappate dalle fiamme. Ma la nostra casa è distrutta"

FIRENZE "È difficile capire la devastazione degli incendi di Los, Lose la contea di Ventura sono state la miaper il primo decennio in questo paese e mi si spezza il cuore vedere cosa sta succedendo, ho famiglia e amici lì, molti posti che amavo non sono più in piedi". Sono le parole di Fabio Viviani, top chef fiorentino che vive e lavora dove lesi sono divorate tutto. Su migliaia di profili social la carrellata di immagini passa dagli incantevoli tramonti di Santa Monica alle agghiaccianti scene di devastazione della Losin. Fra queste pagine c’è anche quella di Valentina Castellani Quinn, produttrice cinematografica, che in California vive da 25 anni. Fiorentina, un cognome acquisito dovuto al matrimonio con Francesco Quinn, figlio del grande Anthony, ora è una dei migliaia di losangelini alle prese con l’emergenza che ha cambiato le loro vite.