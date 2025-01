Mister Movie | Blake Lively e il sequel A Simple Favor 2 | aggiornamenti sul progetto

Leggi su Mistermovie.it

è al centro dell’attenzione non solo per la sua carriera cinematografica, ma anche per alcune sfide personali e professionali. Attualmente coinvolta in una battaglia legale con il co-protagonista Justin Baldoni di It Ends With Us, l’attrice ha mantenuto un profilo basso, alimentando speculazioni sul suo coinvolgimento in futuri progetti di Hollywood, incluso ildi A.Le voci sull’abbandono delRecentemente, sono circolate indiscrezioni secondo cuiavrebbe lasciato ildel thriller del 2018. Tali speculazioni hanno fatto temere ai fan che ilpotesse essere annullato. Tuttavia, Paul Feig, regista del film originale, ha chiarito che A2 è ancora in fase di sviluppo, cone Anna Kendrick pronte a tornare nei loro ruoli iconici.