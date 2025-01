Sport.quotidiano.net - Milan-Cagliari 1-1, Morata illude e Maignan stecca: Diavolo ancora in versione ottovolante

o, 11 gennaio - Ritorno al passato. Amaro. Dopo essere rinato in terra araba sotto la guida di Conceiçao, rimontando contro Juventus e Inter e alzando la Supercoppa, ilsi fa rimontare dal. E rimanda la risalita in classifica: la zona Champions resta a +8. Frenata come nell'epoca Fonseca: allora, 3-3 dopo aver espugnato il Bernabeu. Ora, tutto diverso, ma tutto con la stessa fine. La serata si era aperta col tributo a "Ragno Nero" Cudicini, recentemente scomparso all'età di 89 anni. Applausi, qui come all'ingresso del 50esimo titolo rossonero fresco di conquista. Stop alla festa, però. Perché dopo tre minuti la Sud torna a cantare: "Cardinale, devi vendere, vattene". Il nuovocerca di riallacciare il fil rouge con il derby vinto. Pressione alta, difesa aggressiva, palleggio arioso, voglia di mordere.