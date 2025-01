Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: si comincia, Melesi prima azzurra in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.3011.09 L’americana Lindsey Vonn partirà con il 31, l’enfant prodige svizzero Malorie Blanc con il n.33. Finché non scenderanno loro, lanon potrà considerarsi finita.11.08 Possibile sorpresa di giornata? Puntiamo su Roberta: se non commetterà errori, potremmo ritrovarla molto in alto. Il suo miglior risultato in carriera è un sesto posto inad Altenmarkt-Zauchensee, un anno fa.11.05 Sofia Goggia non ha mai concluso idisputati a St.. Considerando anche la caduta di ieri, è reduce da tre ‘zeri’ consecutivi nella località austriaca. Deve assolutamente cercare di invertire il trend: oggi deve limitare i danni, poi arriveranno piste favorevoli come Cortina d’Ampezzo e Garmisch.