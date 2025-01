Ilfogliettone.it - Dieci offerte per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva: verso un rilancio della siderurgia italiana

I Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (As) e diin As hanno annunciato che, entro la mezzanotte di venerdì 10 gennaio 2025, sono state presentateperex. Secondo una nota ufficiale, la prorogascadenza al dicembre 2024 ha permesso una maggiore partecipazione al processo di offerta.Tra le proposte ricevute, tre sono perdell’intero gruppo aziendale: la cordata composta da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company Ojsc, Bedrock Industries Management Co Inc e Jindal Steel International. Le restanti settesi concentrano su singoli asset, presentate da gruppi come la cordata Car Segnaletica Stradale Srl con Monge & C. SpA e Trans Isole Srl, Eusider SpA, e varie combinazioni che includono Marcegaglia Steel SpA, Profilmec SpA, I.