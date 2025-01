Lanazione.it - Col Cittadella difesa in emergenza. Bertolo e Accardi sono indisponibili. Villa: "Mettere massima attenzione"

Leggi su Lanazione.it

Missione continuità per la Pistoiese che questo pomeriggio, allo stadio Allegretti di San Damaso, andrà a caccia del quarto successo consecutivo. Di fronte la squadra arancione troverà unaVis Modena che proviene da tre ko nelle ultime quattro gare ma che, pur essendo una neopromossa, ha disputato fino ad oggi un ottimo campionato rimanendo sempre fuori dalle posizioni pericolose della graduatoria. Una formazione, quella modenese, che per altro può contare su giocatori di assoluto spessore per la categoria come, tra gli altri, Mora, Osuji e Formato. "Abbiamo studiato l’avversario – ha detto alla vigilia il tecnico arancione Alberto–, ovvero una squadra forte, che non merita la posizione di classifica in cui si trova e che ha dimostrato, soprattutto ad inizio anno, di poter dare del filo da torcere a chiunque.