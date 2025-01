Secoloditalia.it - Bologna devastata dal corteo per Ramy, assaltata pure la sinagoga. FdI: pericolosa escalation

È stata presa d’assalto anche ladi, che ha subito atti vandalici nella notte, in seguito alper, il giovane morto a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri. Ne dà notizia il sindaco Matteo Lepore che esprime solidarietà alla comunità ebraica. Atti vandalici e devastazioni sono state fatte in molte zone del centro storico. «Stiamo ancora facendo la conta dei danni, che comunque appaiono ingenti, in molte strade e piazze», scrive il sindaco disu Facebook.Bignami: “L’assalto alladifatto estremamente grave”«L’aggressione alladida parte di decine di persone con volto travisato e in passamontagna, probabilmente le stesse che poco prima avevano attaccato un commissario della Polizia di Stato, costituisce un fatto di estrema gravità che deve essere condannato da tutte le forze politiche e che segna unanel clima di violenza e antisemitismo crescente che si sta registrando in Italia».