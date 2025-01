Bollette per le imprese a +192% Benzina alle stelle in autostrada

Quotidiano.net - Bollette per le imprese a +19,2% . Benzina alle stelle in autostrada

Leggi su Quotidiano.net

Le prossimeenergetiche saranno più care per tutti: consumatori e, mentre sui prezzi dellascatta la polemica tra risposta tra Codacons e Ministero Ministero dellee del Made in Italy. Secondo l’associazione di consumatori, su diverse autostrade italiane la(in modalità servito) tocca punte di 2,3 o addirittura 2,4 euro al litro. Secca la risposta del Mimit: il prezzo medio nazionale dei carburanti rilevato ieri negli oltre 20mila distributori del Paese è pari a 1,699 euro per il gasolio e a 1,796 euro per la, mentre il prezzo medio sulla retele nazionale è per il gasolio pari a 1,806 euro e per laa 1,896 euro. Le informazioni relative ai prezzi dei carburanti lungo la rete italiana sono costantemente aggiornate sul sito Osservaprezzi del Mimit.