Asllani | Critiche eccessive fanno male Ringrazio Inzaghi non era facile

in conferenza stampa dopo Venezia-Inter 0-1, è tornato a parlare dellericevute dopo la finale di Supercoppa Italiana. CONFERENZA STAMPA– VENEZIA-INTER 0-1Quanto conta questa vittoria per voi?Questi punti pesano tanto, soprattutto dopo quello che è successo pochi giorni fa. Abbiamo pensato solo a questa partita lasciandoci il Milan alle spalle.Come hai vissuto questi giorni?Lesicuramente, soprattutto se sono pesanti. Ho dovuto cancellare i social, anche la famiglia mi segnala cosa mi dicono, ma dal giorno dopo non ci ho pensato più. Sono contento così.A distanza di anni rifaresti la scelta di andare all’Inter?Sì.Ti vedi solo nel ruolo di play?Questo non lo so, in Nazionale gioco anche da mezzala, mister Sylvinho mi utilizza solo in quel ruolo.