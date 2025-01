Ilgiorno.it - Urbanistica, la relazione della Finanza: "Ecco tutti i conflitti d’interesse"

Un "sistema", attivo nel "settore dell’milanese", che "ostacola gli operatori sprovvisti di contatti privilegiati". Non "isolati casi di false attestazioni di assenza didi interesse", ma un "esercizio distorto di poteri e funzioni pubbliche in cambio di utilità o riconoscimenti professionali". Lo scrive il Nucleo di polizia economico finanziariaGdf di Milano in un’informativa dello scorso novembre che aveva portato ad una serie di perquisizioni nell’ambito delle inchieste milanesi, coordinate dal pool guidato dall’aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, sulla gestionein città. Nell’annotazione di 53 pagine gli investigatori segnalano una quindicina di casi di conflitto di interessi parlandonecessità di ricostruire la "rete di relazioni" che governerebbe il mattone milanese e basata su "contatti privilegiati".