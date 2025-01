Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sull’A14. Scontro tra camion, operaio travolto e ucciso

Undi 52 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggioall’altezza di Gatteo. L’uomo è statoda unmentre stava lavorando al ripristino di un guardrail danneggiato da un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi. La vittima è residente a Lugo. Nellaè rimasto coinvolto anche unista di 54 anni, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Ha riportato gravissime ferite alle gambe ed è stato immediatamente preso in cura dai sanitari al fine di cercare di evitare una situazione peggiore. Ieri pomeriggio erano da poco passate le 15 quandonel tratto autostradale, al km 106, fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone a Gatteo, in territorio cesenate, nella corsia sud direzione Rimini, un’autocisterna si è schiantata su un automezzo dell’Anas parcheggiato a lato della corsia dell’A14, accanto a quattro operai che stavano lavorando in un cantiere limitrofo.