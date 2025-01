Isaechia.it - Temptation Island, ex protagonista mostra la foto di un indumento tagliato: “Il mio fidanzato taglia i vestiti che non posso mettere”

A pochi mesi dal loro falò di confronto a, una ex coppia aveva sorpreso i fan annunciando il loro ritorno insieme. Attraverso un post condiviso su Instagram, Millie Moi e Michele Varriale avevano rivelato di aver superato le difficoltà che li avevano divisi durante il reality show e di essere pronti a ricominciare:Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma. Non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro. Ma ad oggi ci siamo riusciti e, più consapevoli di prima, abbiamo deciso di riprovarci e viverci.Il messaggio, accolto con entusiasmo dai follower, conferma che i due hanno lavorato per ricostruire il loro rapporto lontano dalle telecamere.La crisi tra Millie e Michele era emersa durante il programma andato in onda a settembre 2024.