Panorama.it - Spunti di Investimento obbligazionari per il 2025

Leggi su Panorama.it

Un nuovo anno inizia e operatori di mercato, clienti e investitori sono alla ricerca di idee di; cercano di “predire” cosa potrà succedere nei prossimi 12 mesi su borse, tassi, valute.È stato ampiamente dimostrato come questo esercizio sia quanto mai difficile e sovente avvenimenti non preventivati sconvolgono quello che era il quadro di mercato di inizio anno.Ciò nondimeno proviamo a dare qualche consiglio che volutamente riguarda non la parte core del portafoglio (dove i suggerimenti di asset allocation si trovano a profusione), ma delle idee che definiremo “satellite”, più specifiche, magari meno di consenso, che possono aiutare a trovare qualcosa di alternativo, a stimolare l’intelletto dei nostri lettori.Allora cosa ci piace sui mercati in ottica? Cosa crediamo contenga del “valore”? Visto che è questa l’ottica che seguiamo maggiormente nell’analizzare i mercati.