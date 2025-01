Ilgiorno.it - Riaperto l’asilo nido comunale. Posti disponibili presi subito d’assalto

di Guardamiglio è di nuovo realtà. Come promesso già in campagna elettorale dalla nuova amministrazionedel sindaco Giancarlo Rossetti, il servizio, chiuso da diversi anni, è ripartito il 7 gennaio. Un mese esatto dopo l’annuncio fatto dall’amministrazione. A gestirlo è la cooperativa sociale “s3Bef“, che già si occupa deldi San Rocco al Porto, lo “Stregatto“, e che aveva gestito il servizio a Guardamiglio dieci anni fa, prima della chiusura dello stesso. Una vecchia conoscenza, quindi, che rende ancora più soddisfatta l’amministrazione. Negli scorsi mesi, dopo l’accordo fra Comune e cooperativa, la struttura delera stata ritinteggiata e sistemata, per renderla accogliente ai nuovi ospiti. "I primi bambini sono già lì a giocare e sembrano contenti, volevamo davvero restituire il servizio alle famiglie" ribadiscono in Comune.