Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva a Loredana Errore: “Il mio obiettivo è di raggiungere il cuore del pubblico che non mi ha mai abbandonata. Amici è stata l’esperienza più bella”

“Ora o mai più” potrebbe essere la sua occasione di rilancio.è una delle concorrenti del programma della prima serata di Raiuno, condotto da Marco Liorni, e in onda da sabato 11 gennaio. La cantante che si è fatta conoscere grazie ad, arrivando seconda dopo Emma Marrone, è pronta a far riscoprire alil suo immenso talento.“Ora o mai più”,Noi di SuperGuida TV l’abbiamo videota inha rivelato il motivo per il quale ha deciso di rimettersi in gioco in questo programma: “E’ stato un miracolo vero e proprio quello che mi è successo. Questo è per me un anno pieno di gratificazioni e non solo perché raccolgo i frutti di quello che ho fatto finora ma nel senso che ho fatto 40 anni e mi è piombata questa bellissima notizia che mi ha aperto il”.