‘Nessun compiacimento’ – Virgil van Dijk promette ai tifosi del Liverpool un approccio senza pietà allo scontro di FA Cup contro l’Accrington Stanley

2025-01-10 22:19:00 Breaking news:Ilsi avvicineràdi FA Cup con Accrington“compiacimento”, secondo il capitanovan.I Reds sono pronti a competere nella terza competizione diversa entro una settimana, dopo il pareggio per 2-2il Manchester United in Premier League e la sconfitta per 1-0il Tottenham Hotspur nell’andata della semifinale della Coppa Carabao.Nonostante le recenti partite, Vanha espresso il suo entusiasmo per l’inizio della campagna di FA Cup.Ha inoltre sottolineato l’importanza della competizione, affermando nelle sue note al programma ufficiale della giornata: “La FA Cup è una competizione che significa molto sia per i giocatori che per i.“Personalmente ne ho un bellissimo ricordo. L’abbiamo già vinto in passato e vorremmo arrivare il più lontano possibile anche in questa stagione.