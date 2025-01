Lanazione.it - La fuga passa dalla Spezia

Questo pomeriggio la Galli sarà di scena allal per una partita che servirà a dare conferme al largo successo ottenuto sabato scorso al Palagalli contro la Virtus Cagliari. In casa della Spezzina sarà una sfida, quindi, molto importante. Palla a due alle ore 18. All’andata vinsero le stellate del patron Salvatore Argirò, che con l’acquisto dell’azzurra ala bassa, la romana Elisa Policari, ha completato il roster di 13 atleti. Le cestiste ci sono e di valore, ora non saranno più accettate sconfitte come quelle di Selargius e Costa Magnaga. In casa Galli sarà ancora assente la capitano Maria Flora Lazzaro, le altre tutte in ottima forma. "Allasarà un’altra sfida dura, e molto, ma le ragazze sono pronte e col morale a mille, dopo la conquista del primo posto alle finali della Coppa Italia 2025, prevista a Tortona nel mese di agosto" spiega coach Josè Garcia, che sta facendo un bel lavoro con questa squadra, formata secondo gli indirizzi di Argirò e del diesse Andrea Franchini.