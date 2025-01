Sport.quotidiano.net - Il Gubbio cede il passo alla Ternana: al “Liberati” finisce 2-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terni, 11 gennaio 2025 – Peccato. Non basta il cuore e la voglia, venute fuori forse troppo tardi, di uncheilnel derby umbro al “”. La gara è girata sull’espulsione (sacrosanta) di D’Avino seguita a ruota dal vantaggio rossoverde firmato da Cicerelli. I rossoblù si risvegliano solo nel finale, ma i tentativi non bastano. La partita Dopo una prima fase di studio è lache al 9° prova a sfondare sulla sinistra con Tito, il cui cross al centro non trova però deviazioni fortunate. Ilprende coraggio e al 21° tenta il primo vero affondo: Rosaia apre per Corsinelli, in area svetta D’Ursi ma manda alto. I padroni di casa rispondono sei minuti dopo, quando Donati sterza su Zallu e crossa basso per Ferrante che gira al volo d’esterno destro ma trova un super Venturi a coprire bene il primo palo.