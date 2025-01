Scuolalink.it - Carburanti alle stelle: rincari sulle autostrade italiane, il Codacons chiede l’intervento del governo

I prezzi deiin Italia continuano a registrare aumenti vertiginosi, con pesanti ripercussioni sul bilancio delle famiglie. L’autostrada A1 è al centro di questo incontrollato fomeno che rende sempre più difficile per gli automobilisti far frontespese quotidiane. Con l’incremento dei prezzi, sempre più italiani si trovano a dover fare i conti con un aggravio economico che influisce non solo sulla loro mobilità, ma anche sulla loro capacità di risparmio. L’impennata dei prezzi deiSulla tratta più trafficata del Paese, l’A1, il costo della benzina al servito ha raggiunto punte record di 2,409 euro al litro, un incremento che ha sorpreso e preoccupato gli automobilisti. La situazione non si limita alla principale arteria autostradale, ma si estende anche a tratti fondamentali come l’A21 e l’A4, dove i prezzi continuano a salire senza sosta.